Kritisch rapport: nieuwe datacenters in ons land niet nodig

Eerste stapavond niet voor iedereen een feestje: ’Iedereen binnen en ik sta hier’

De eerste stapavond in anderhalf jaar zit erop, maar lang niet iedereen heeft kunnen feesten. In de rij voor Paradiso stonden vrijdagnacht tientallen mensen die ondanks hun ticket niet binnenkwamen. Uitblijvende testuitslagen én een haperende CoronaCheck-app gooiden roet in het eten.