DEN BOSCH - De 26-jarige Jonathan M., die woensdag in de rechtbank van Den Bosch terechtstond voor een reeks verkrachtingen en aanrandingen van jonge vrouwen en kinderen, maakte filmpjes en foto’s van de handelingen met zijn slachtoffers. Hij legde aan het begin van de zitting een bekennende verklaring af, maar kwam daar in een drietal zaken later op terug: „Daar is niks gebeurd.”