'Verzet tegen beperking bankiersbonussen'

RTL-Z publiceert op haar website de brieven van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de werkgeversvereniging VNO-NCW en van beleggersvereniging Eumedion. Het schrijven is telkens gericht aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem of aan de Directie Financiële Markten van het ministerie. Dijsselbloem kondigde in november aan dat de bonussen van bankiers moeten worden beperkt tot 20 procent van het vast salaris.

De NVB herhaalt onder meer het standpunt dat Nederland met zijn beloningsbeleid niet moet afwijken van het Europees beleid. VNO-NCW vindt het bonusbeleid een zaak van werkgever en werknemer en Eumedion plaatst vraagtekens bij de onderbouwing van het wetsvoorstel.