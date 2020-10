Gruwelvondst Mexico: 59 lichamen ontdekt in verborgen graven

De lichamen werden ontdekt in de deelstaat Guanajuato, waar het aantal moorden schrikbarend is toegenomen sinds rivaliserende drugskartels er vechten om wie er de dienst uitmaakt. Ⓒ EPA

MEXICO-STAD - De stoffelijke resten van 59 personen zijn ontdekt in een aantal verborgen graven in Mexico. De macabere vondsten werden gedaan in een regio in het midden van het land, waar het geweld door drugsbendes het felste woedt.