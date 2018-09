Mogelijk recordaantal trotseert koude wateren

De 16e editie van de nieuwjaarsduik kan wel eens een recordduik worden: de organisatie verwacht dat in het hele land meer dan 44.000 mensen op 1 januari het koude Hollandse water in plonzen om het nieuwe jaar in te luiden. De grootste duik is traditioneel in Scheveningen, daar rennen op 1 januari naar verwachting meer dan 10.000 mensen de Noordzee in.