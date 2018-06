Ophef om reserviste die kat redde

Barbara Balanzoni, een anesthesiste die een tijd als arts op een Navo-basis werkte in Kosovo, werd door militair personeel gevraagd om naar de poes te kijken omdat het dier vreemde geluiden maakte. De poes bleek problemen te hebben met bevallen. Als de poes was doodgegaan, had volgens Balanzoni de hele omgeving gedesinfecteerd moeten worden en waren alle pasgeboren kittens ook overleden. Dat meldt The Guardian.

Balanzoni greep in en noemde de poes Agata. Het naar de basis brengen van wilde of verwilderde dieren of het behandelen daarvan, was echter verboden. Ook heeft Balanzoni zelf voor gezondheidsrisico's gezorgd volgens de aanklager. Ze werd door de kat gebeten en moest daarom in het ziekenhuis worden behandeld.

De vrouw moet in februari terechtstaan voor insubordinatie en kan minimaal een jaar celstraf krijgen. Over de zaak zijn ook vragen gesteld in het Italiaanse parlement.