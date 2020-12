’Kans te overlijden aan coronavirus in ziekenhuis gehalveerd’

De sterfte ten opzichte van de eerste golf nam met 47 procent af. Dat blijkt uit onderzoek onder zo’n duizend patiënten in acht Nederlandse ziekenhuizen. Dat meldt Nieuwsuur.

Huisman, die samen met twee andere onderzoekers de studie uitvoerde, acht het mogelijk dat betere behandelmethoden de sterftekans flink naar beneden hebben gebracht. Volgens Huisman was de daling van het sterftecijfer een ’grote verrassing’. Wel moet men volgens de onderzoeker oppassen met de interpretatie van deze bevindingen. „Omdat we niet van elke patiënt, die later in het onderzoek werd ingesloten, of werd overgeplaatst de volledige follow-up-gegevens hebben verzameld”, aldus Huisman.