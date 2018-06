Apple sluit deal met Chinese telefoniegigant

Apple-topman Tim Cook liet in een verklaring weten grote mogelijkheden te zien in China. „China is een enorm belangrijke markt voor Apple en onze samenwerking met China Mobile geeft ons de mogelijkheid gebruikers van 's werelds grootste netwerk toegang te geven tot de iPhone”, schreef hij.

De nieuwe iPhone-modellen worden vanaf 17 januari verkocht via de winkels van China Mobile, dat meer dan 750 miljoen klanten heeft. Volgens The New York Times lukte het Apple in het verleden niet de Chinese markt te veroveren. Veel consumenten in het land zouden de voorkeur geven aan goedkopere smartphones.