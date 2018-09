Uitspraak in zaak agent die Rishi doodschoot

Aanklager Wouter Bos kwam twee weken geleden tot de conclusie dat de agent terecht aanhoudingsvuur gebruikte. Hij was vorig jaar november samen met enkele collega's afgekomen op een melding van een bedreiging. Een Engelsman had die melding gedaan. Rishi zou hem hebben gezegd dat hij een wapen had.

De jongen stond op het perron toen de agenten met getrokken pistolen op hem afkwamen en hem toeriepen te blijven staan en zijn handen te laten zien. In plaats daarvan zette hij het op een lopen. Enkele seconden later stortte Rishi tegen de grond, nadat een kogel hem in de hals had geraakt.

Volgens het OM staat doodslag vast. Maar vanwege de omstandigheden waaronder de agent moest handelen, zou hij geen straf moeten krijgen, aldus Bos.