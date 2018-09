Einde 'toeristenpeso'

Dat heeft Marino Murillo, voorzitter van de commissie voor Economische Politiek, gezegd. Hij noemde geen datum, maar zei dat uiteindelijk de speciale peso zal verdwijnen, meldt persbureau AP.

Toeristen gebruiken in Cuba een omwisselbare peso, de CUC, die in waarde gelijk is aan een Amerikaanse dollar. De meeste Cubanen echter gebruiken de gewone peso, de CUP, die ongeveer vier dollarcent waard is.Veel producten zijn gemakkelijker te vinden in overheidswinkels die enkel de 'buitenlandse' peso accepteren. Door het systeem met twee munten ontstaat er ongelijkheid. Mensen die werken in de toeristenindustrie kunnen zo privileges krijgen omdat zij met de toeristenpeso worden betaald of getipt. Cubanen die in andere sectoren werken, hebben daarop minder kans. De overheid wil nu de twee munten verenigen.