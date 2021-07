Rechtbank noemt Limburgse Bandidos een criminele organisatie

De rechtbank sprak vrijdag zijn oordeel uit over de verdenkingen tegen de 25 verdachten in de megazaak Kievit rond de voormalige Bandidos in Limburg. Zij krijgen onder meer celstraffen variërend van een maand voorwaardelijk tot 35 maanden onvoorwaardelijk wegens een uiteenlopend aantal strafbare feiten, zoals openlijke geweldpleging, mishandeling, witwassen, drugsteelt en -handel, wapenbezit, en (poging tot) afpersing. Ook zijn enkele verdachten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Daarnaast moeten enkele voormalige Bandidos vele tonnen terug betalen die ze uit hun criminele activiteiten hebben verkregen.

De strafbare feiten die door de individuele leden van de Bandidos werden gepleegd, gebeurden volgens de rechtbank niet in clubverband. Deze strafbare feiten vormen dan ook geen basis voor de verdenking van het Openbaar Ministerie, dat de Bandidos een criminele organisatie waren. Dat was uitsluitend het geval in het bedreigen en plegen van geweld tegen de Hells Angels, aldus de rechtbank.

De verdachten werden in mei 2015 opgepakt tijdens een grote politieactie. Omdat de zaak al zes jaar aansleept, heeft justitie tegen alle betrokkenen een korting van 20 procent op de eisen toegepast.