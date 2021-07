Rechter doet uitspraak in langslepende Limburgse Bandidoszaak

Vlnr: John H., Winfried H. en zijn vader Franz H., William V. en Rayleon (Rasta) S. Ⓒ Petra Urban

MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht doet vrijdag uitspraak in de strafzaak met 25 verdachten in een langslepende procedure tegen de Limburgse motorclub Bandidos, het zogenoemde onderzoek Kievit. 20 van hen wordt lidmaatschap van een criminele organisatie verweten.