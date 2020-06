LIVE | Duizenden bij betoging tegen racisme: ’Ga vreedzaam naar huis’

Volg het protest hieronder via de tweets van Daniel van Dam.

Onder het One Love van Bob Marley vertrekken mensen rond 19.15 uur weer huiswaarts. De organisatie verbiedt mensen om ’te blijven hangen’. Tijdens de demonstratie werd er een stilte van twee minuten gehouden voor slachtoffers van racisme.

Eerst zou het protest plaatsvinden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema de demonstratie naar het ruimere park. Op sociale media gaven dinsdag al meer dan 6000 mensen aan te willen komen.

De gemeente heeft gele en witte stippen op het veld gezet waarop de betogers kunnen staan om zo 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De organisatie deelt mondkapjes en desinfecterende middelen uit.

Bokser Patrick Mathurin in Sinterklaaspak tijdens de demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer. De betogers zien Zwarte Piet het liefst verdwijnen. Ⓒ ANP

Drukke Dam-demo

Het eerste protest van Black Lives Matter op 1 juni op de Dam leidde tot veel kritiek, omdat er veel meer mensen dan gepland op afkwamen en die niet voldoende afstand konden houden volgens de coronaregels. Over het optreden van Femke Halsema is woensdag een lang debat in de Stopera. De VVD in de gemeenteraad houdt vast aan een motie van wantrouwen tegen de burgemeester.

De afgelopen week waren er onder meer in Enschede, Tilburg, Rotterdam en Nijmegen demonstraties tegen racisme. Aanleiding is geweld van een blanke agent in de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaan George Floyd (46) stierf toen een agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Vier agenten zitten daarvoor vast. „Hij schreeuwde, had geen adem. Niemand zei: genoeg is genoeg. We staan hier voor zijn ziel”, zegt een van de demonstranten in het park.

Herdenking voor ’Zwolse George Floyd’

Enkele tientallen belangstellenden woonden woensdagavond een herdenking bij in Zwolle ter nagedachtenis aan de dood van Tomy Holten. De 40-jarige Zwollenaar overleed op 14 maart kort na zijn arrestatie in een politiecel.

Voor zijn dood was zondag bij de manifestatie tegen discriminatie in Zwolle al aandacht voor de dood van Holten. Op die demonstratie werd hij de „Zwolse George Floyd” genoemd.

Holten werd gearresteerd nadat hij een supermarkt was uitgezet omdat hij zich verward zou hebben gedragen. Bij die arrestatie verzette Holten zich, aldus de politie, waarbij hij onwel raakte. Na een controle door ambulancebroeders werd hij overgebracht naar het cellencomplex van het politiebureau. Kort daarna werd hij weer onwel en overleed hij.

Op de plek waar hij is gearresteerd, liggen bloemen bij zijn portret. Veel is nog onduidelijk over zijn dood. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden van de arrestant, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. In dat onderzoek probeert de Rijksrecherche onder meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak, en wordt nagegaan of het politieoptreden correct is geweest.

„Zijn dood roept veel vragen op”, zegt een 37-jarige buurtgenoot, terwijl hij bloemen neerlegt.

’Stop het’

De broer van de omgekomen Floyd heeft Amerikaanse politici gevraagd in actie te komen tegen het politiegeweld en racisme. „Ik ben hier vandaag om u te vragen om het te stoppen”, zei Philonise Floyd in een bijeenkomst van het Huis van Afgevaardigden. „Ik ben moe van de pijn die ik nu voel, en ik ben moe van de pijn die ik voel elke keer als een andere zwarte persoon zonder reden wordt vermoord”, zei Philonise. „Stop het, stop het.”