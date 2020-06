LIVE | Duizenden bij betoging tegen racisme in Amsterdamse Bijlmer

Demonstranten tijdens een protest tegen racisme in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Duizenden mensen zijn op de demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost afgekomen. Het protest begon om 17.00 uur. Er zijn verschillende sprekers en er klinkt muziek. De sfeer is gemoedelijk. Er wordt vanaf het podium tussendoor opgeroepen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.