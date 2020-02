Slob wil miljoenen voor leraren: achterstandswijk wordt beloond

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag presenteerden onlangs noodplannen voor het nijpende tekort aan leraren. Utrecht en Almere volgen binnenkort.

Minister Slob zei woensdag tijdens een groot debat over het lerarentekort in de Tweede Kamer dat hij weet dat er aan deze plannen ook een prijskaartje hangt. Hij schat dat dit op 100 miljoen euro neerkomt. Dit geld heeft hij niet op de plank liggen, maar hij belooft dat hij er zich hard voor gaat maken.

Het extra geld vloeit naar verschillende zaken, zoals een toeslag voor leraren op scholen in achterstandswijken in Amsterdam. Het kan ook worden gestoken in extra begeleiding van startende leraren, en extra onderwijsondersteunend personeel.