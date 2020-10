Doodgereden agent Jeroen wilde dier van snelweg halen

Bij het noodlottige ongeluk liet de 28-jarige agent Jeroen Leuwerink uit Asten het leven. Hij was net afgestudeerd en pas sinds kort werkzaam bij het politiekorps in Helmond. Op Facebook schrijven zijn collega’s het volgende: „Jeroen was een politieman in hart en nieren. Wij kenden hem als een zeer enthousiaste collega die genoot van alles wat het politiewerk met zich meebracht. Helaas heeft zijn carrière veel te kort geduurd en is hij tijdens de uitvoering van het vak wat hij zo ambieerde komen te overlijden. Bij dit incident is ook een andere collega gewond geraakt. Zij heeft een nacht ter observatie in het ziekenhuis doorgebracht en is nu weer thuis bij haar gezin om te herstellen van dit verschrikkelijke incident.”

Brother in blue

Het team leeft erg mee met de familie en vriendin van Leuwerink. De collega’s schrijven daarover: „Ook wij zijn erg geschokt door zijn overlijden en kunnen het nog niet bevatten. Op het bureau in Helmond hebben we een stilteruimte ingericht waar collega’s een laatste groet en hun gedachten kunnen achterlaten voor Jeroen en zijn familie. We gaan op gepaste wijze afscheid nemen van Jeroen. Hij wordt nu al gemist. Meer woorden hebben we nu even niet… ’We will take it from here… brother in blue.’”

Het drama speelde zich af toen de agenten in hun dienstauto terug naar het politiebureau in Helmond reden, waar zij beiden werkzaam zijn. Op de rijbaan zagen zij een kennelijk aangereden dier liggen. De agenten brachten hun dienstauto tot stilstand om het dier van de weg te verwijderen zodat het geen verkeersonveilige situaties kon veroorzaken. Op het moment dat de agenten zich buiten hun dienstauto bevonden om het dier te verwijderen ontstond een aanrijding tussen een achteropkomende auto die uit de richting van Eindhoven kwam.

Geen alcohol of drugs

Eerste hulp mocht niet baten voor agent Leuwerink. Zijn vrouwelijke collega werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis waar zij inmiddels uit is ontslagen. De automobilist die ook betrokken was bij de aanrijding is een 36-jarige man uit Helmond. Hij werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is weer thuis.

Uit onderzoek kwam naar voren dat er geen alcohol of drugs in het spel was. De man is formeel wel aangemerkt als verdachte. „Hij wordt nog verhoord over zijn betrokkenheid bij de aanrijding. Het onderzoek moet uitwijzen of hem iets te verwijten valt”, aldus een politiewoordvoerder.

Vlaggen halfstok

De vlaggen hangen vandaag halfstok bij de politiebureaus in Nederland ten teken van de diepe rouw waarin de politiewereld gedompeld is. Een politiewoordvoerder van district Oost-Brabant vertelde zondag aan het begin van de middag het volgende: „We verkeren in diepe rouw. Als eerbetoon gaan de vlaggen bij de politiebureaus halfstok. Ik verwacht dat dit volgens protocol landelijk wordt overgenomen. Dit heeft een enorme impact op iedereen die hier bij betrokken is, allereerst natuurlijk de nabestaanden maar ook zowel binnen de politieorganisatie. Directe collega’s en politiemensen die ter plekke waren, krijgen professionele hulp aangeboden. Daar ligt de focus nu op.”

Op politiebureaus in het hele land, zoals hier in Assen, hangt de vlag halfstok Ⓒ Persbureau Meter

Op social mediareageerden veel mensen, collega’s en politiekorpsen ontzet op het nieuws van het overlijden van de jonge agent. Politiechef Wilbert Paulissen van district Oost-Brabant is ontdaan en leeft mee: „Dit is zo’n telefoontje dat je nooit hoopt te krijgen. Gewoon geen woorden voor. Verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Heel veel sterkte voor de familie, collega’s en iedereen die betrokken was bij hem.”

’Onze wereld staat stil’

Ook korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie laat van zich horen: „Verschrikkelijk nieuws uit Nuenen, waar een jonge collega tijdens zijn werk is overleden en een andere collega gewond is geraakt. Ik wens hun families, naasten en collega’s heel veel sterkte. We zullen er zijn voor hulp en begeleiding.”

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond, wenst nabestaanden en collega’s eveneens veel sterkte toe: „Onze wereld staat stil. Samen sterk in tijden van intens verdriet.”

