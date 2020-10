Op A270 doodgereden agent (28) wilde dier van weg halen

De politie spreekt van een noodlottig ongeval. De 35-jarige agente en de 36-jarige bestuurder van de betrokken auto raakten gewond. Beiden hebben het ziekenhuis zondag verlaten.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond omstreeks 23.00 uur. Na afloop van een melding reden beide agenten in hun dienstauto terug naar het politiebureau in Helmond. Op de weg zagen zij een kennelijk aangereden dier liggen. Zij stopten om het dier van de weg te halen zodat het geen verkeersonveilige situaties kon veroorzaken. Op het moment dat zij waren uitgestapt waren, werden zij aangereden. De 28-jarige politieman uit Asten raakte dusdanig ernstig gewond dat hij aan zijn verwondingen overleed.

"Een klap die onze hele familie keihard raakt"

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de automobilist niet onder invloed was. Hij is formeel wel aangemerkt als verdachte en wordt nog verhoord over zijn betrokkenheid bij de aanrijding. Het onderzoek moet uitwijzen of hem iets te verwijten valt. Om het objectief te houden, is het technische onderzoek ondergebracht bij de eenheid Limburg, en het tactische onderzoek bij Zeeland-West-Brabant. Wanneer er meer duidelijk over wordt, is nog onbekend.

Vlaggen halfstok

Op veel politiebureaus in Nederland hingen zondag de vlaggen halfstok. De politie-eenheid Veldhoven Waalre reageerde op Instagram op het verlies van de collega. „Ons politiehart huilt....Met een enorme brok in onze keel maken we dit bericht”, staat in het bericht. „We denken aan alle nabestaanden en aan alle betrokken collega’s. Dit is een klap die onze hele familie keihard raakt. Meer woorden hebben we nu even niet...We will take it from here, brother in blue.”

Ook Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, reageerde op het bericht: „Verschrikkelijk nieuws uit Nuenen, waar een jonge collega tijdens zijn werk is overleden en een andere collega gewond is geraakt. Ik wens hun families, naasten en collega’s heel veel sterkte. We zullen er zijn voor hulp en begeleiding.”

Andere politie-eenheden betuigen eveneens via sociale media medeleven met hun collega’s in Brabant.

