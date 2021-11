Oorlog Tigray gaat tweede jaar in, kans op vrede minimaal

Nu ook de Oromo’s zich in de strijd hebben gemengd, is het totale aantal bij de oorlog betrokken spelers op zes uitgekomen, inclusief de Eritrese troepen en de deelstaten Afar en Amhara, die alle drie aan de kant van de Ethiopische premier Abiy Ahmed staan.

Burgeroorlog

Morgen is het een jaar geleden dat Ethiopië de oorlog verklaarde aan Tigray, een vergeldingsactie tegen het TPLF-bevrijdingsleger nadat het verschillende militaire doelen had aangevallen. De interventie zou twee weken duren en moest een totale burgeroorlog voorkomen, aldus Ahmed toen. Die burgeroorlog kwam er tóch, met snel verslechterende humanitaire crisis. Nu dat het geweld richting de hoofdstad vloeit, wordt de kans op vrede steeds kleiner.

Met de inname van de steden Dessie en Kombolcha dit weekend, waar de TPLF-strijders volgens Ethiopië honderd jongeren zouden hebben vermoord, breekt een nieuwe fase van de oorlog aan. Steeds verder in het nauw gebracht heeft Ahmed zijn volk opgeroepen om er alles aan te doen om „de terroristen van de TPLF te stoppen, te vernietigen en te begraven”.

„De problemen waarmee we nu te maken hebben, lijken misschien te complex, maar ze zijn niet gecompliceerder dan het lijden van onze voorouders,” aldus het staatshoofd zondagavond in een verklaring. „Ik roep iedereen op om Ethiopië onvoorwaardelijk te beschermen.”

Hulpverlening

De bevolking van Tigray gaat een nog zwaardere periode tegemoet. Omdat akkers door het geweld niet bewerkt kunnen worden en Ahmeds overheid de humanitaire hulpverlening tegenhoudt, worden er in de omstreden deelstaat en Amhara en Afar vele honderdduizenden mensen met de hongerdood bedreigd.

„De laatste keer dat een humanitair konvooi Tigray bereikte, was op 18 oktober,” zo schrijft het VN-bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken eind vorige week in haar recentste weekrapport over de situatie. „Op dit moment hebben er 38.000 mensen in Tigray toegang tot voedselhulp; 4,4% van de 870.000 slachtoffers die dringend bijstand nodig hebben.”

Vluchtelingen

Dat aantal is exclusief de 850.000 mensen in Amhara die niets of weinig te eten hebben en de tienduizenden vluchtelingen naar Soedan zijn getrokken, zegt de VN, daaraan toevoegend dat de oorlog momenteel 5,2 miljoen mensen treft, inclusief 2 miljoen ontheemden.

Intussen stijgt het dodental aan weerskanten snel, vooral sinds het begin van de Ethiopische luchtaanvallen in juni. Vorige week donderdag kwamen er tijdens een bombardement op een woonwijk in de Tigrayse hoofdstad Mekele tien mensen om, inclusief drie jonge kinderen.