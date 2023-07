Geest uit de fles op gokmarkt: ’Ik ben ongeveer een half miljoen kwijtgeraakt in twintig jaar verslaving’

Het verbod op gokreclames helpt niet de ongebreidelde goklust in Nederland in te dammen. De geest is uit de fles, zeggen deskundigen. Daarnaast: reclame maakt gokkers niet verslaafd, dat doen de geraffineerde websites, die zo zijn ontworpen dat ze spelers maximaal geld uit de zakken kloppen.

In een halfjaar tijd is het aantal accounts voor goksites met 53 procent gestegen. Deze explosieve toename baart deskundigen zorgen. Ⓒ Rene Bouwman