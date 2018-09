VS evacueren mensen in Zuid-Sudan

De evacuatie gebeurde met helikopters van de Verenigde Naties en Amerikaanse burgertoestellen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde niet hoeveel mensen waren weggehaald uit Bor. Behalve Amerikanen, vlogen ook mensen met andere nationaliteiten mee.

In totaal zijn de afgelopen dagen zo'n 380 Amerikanen uit Zuid-Sudan weggehaald. Het departement in Washington liet ook weten dat de VS ongeveer 300 mensen met een andere nationaliteiten het land uit heeft gebracht, onder andere naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Of daar Nederlanders bij waren is niet bekend. De evacuatie gebeurde met vier charters en vijf militaire vliegtuigen.

Zaterdagochtend vroeg arriveerde in Eindhoven een toestel met Nederlandse evacués uit Zuid-Sudan met een toestel van de Koninklijke Luchtmacht.