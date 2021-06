LIVE | Duits coronavaccin maar voor 47 procent effectief

07.15 - Duits coronavaccin maar voor 47 procent effectief

Het coronavaccin van de Duitse biofarmaceut CureVac is in de laatste proef slechts 47 procent effectief gebleken tegen het coronavaccin, dat heeft het bedrijf woensdagavond laat laten weten. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de geëiste criteria en komt de levering van miljoenen coronavaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar. Het bedrijf verwachtte in het vierde kwartaal vaccins te gaan leveren.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet graag een effectiviteit van 70 procent voor een coronavaccin. De Europese Unie heeft een bestelling van 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin uitstaan, mits dat wordt goedgekeurd. Daarvan zouden er zo’n 8,7 miljoen naar Nederland gaan.

Het vaccin met de naam CVnCoV is getest op ongeveer 40.000 proefpersonen in Europa en Latijns-Amerika. „In de ongekende context van ten minste 13 virusvarianten die circuleren binnen de onderzoekspopulatie, had CVnCoV een tussentijdse vaccineffectiviteit van 47 procent tegen de ziekte van Covid-19 voor alle varianten. Daarmee voldeed het niet aan de vooraf gespecificeerde succescriteria”, aldus CureVac in een verklaring.

Volgens het bedrijf vormen de nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus voor een uitdaging voor de effectiviteit van het vaccin. De oorspronkelijke variant van het coronavirus die voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan kwam nauwelijks voor onder de proefpersonen.

06.35 - ’1,8 miljoen vaccinaties ontbreken in RIVM-database’

De problemen met de vaccinregistratie in Nederland blijven aanhouden. Liefst 1 miljoen prikken die door de GGD zijn gezet, zijn door ICT-problemen bij die dienst nog niet verwerkt in de centrale database van het RIVM, meldt het AD. Ook bij huisartsen en zorginstellingen zijn de achterstanden nog groot. Toch hoeven mensen zich geen zorgen te maken om hun coronapaspoort, bezweren betrokken partijen.

Volgens een woordvoerder van de GGD is er door het grote aantal prikken dat wordt gezet in combinatie met een ICT-storing een ’file van gegevens’ ontstaan. Daardoor kunnen vaccinatiegegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, niet naar het RIVM worden gestuurd.

Zo’n 1 miljoen inentingen zijn daarom nog niet terug te vinden in MijnRIVM, het persoonlijke webportaal waarop iedereen zijn eigen vaccinaties kan terug zien. „We betreuren de vertraging en werken keihard aan een oplossing”, zegt de GGD-woordvoerder.