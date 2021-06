LIVE | Mensen uit 1999 en 2000 aan de beurt voor coronavaccinatie

11.31 - Sneller vaccinatieproces in Suriname begint te werken

Door aanpassing van het vaccinatieproces kan voortaan sneller ingeënt worden in Suriname. Er worden meer gericht vragen gesteld aan mensen die zich laten vaccineren, er wordt geen bloeddruk meer opgemeten en er is een wachttijd van maximaal een kwartier na de vaccinatie. Het is volgens Rakesh Sukul, de directeur van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, duidelijk gebleken uit de prikresultaten van afgelopen week dat nu het tempo erin zit. Het gaat anderhalf keer sneller dan de afgelopen maanden, aldus Sukul.

Het idee voor een sneller vaccinatieproces kwam van de Nederlandse arts Marc Sprenger. Hij is door de Nederlandse regering als speciale coronagezant aangesteld. Volgens Sprenger is vaccinatie de beste manier om de coronapandemie in Suriname de kop in te drukken, zo zegt hij in gesprek met het ANP.

Toch is het aantal prikken per dag niet met dezelfde hoeveelheid gestegen. De reden hiervoor is dat de Surinamers inmiddels weten dat er geen schaarste aan vaccins zal ontstaan en minder haast hebben, aldus Sukul. Nederland heeft immers toegezegd binnenkort tussen de 500.000 en 750.000 vaccins naar Suriname te sturen.

10.55 - Mondkapjes af

Mondkapjes zijn vanaf maandag niet meer verplicht in de buitenlucht in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het aantal coronabesmettingen in de aan Nederland grenzende deelstaat is dusdanig gedaald, dat een deel van de coronamaatregelen wordt afgeschaald.

In wachtrijen moeten echter nog wel mondkapjes worden gedragen, omdat mensen dan dicht op elkaar staan, net als in openbare ruimtes in gebouwen. Duitsland is sowieso bezig met het versoepelen van maatregelen. De noodwet voor de extra maatregelen wordt niet verlengd en vervalt 30 juni. Veel restricties worden dan geschrapt.

Thuiswerken is bijvoorbeeld vanaf juli niet meer verplicht in Duitsland. De autoriteiten kijken nog wel of er speciale regels moeten komen, bijvoorbeeld voor het dragen van mondkapjes op kantoor.

Andere landen zijn ook bezig met versoepelingen. Frankrijk schrapt de mondmaskerverplichting in de buitenlucht vanaf donderdag (17 juni) en de avondklok wordt op 20 juni afgeschaft. Sinds 30 oktober was er een avondklok in het land, die op het hoogtepunt van de coronabesmettingen al om 18.00 uur inging. Momenteel is die vanaf 23.00 uur van kracht.

09.26 - Mensen met angststoornis lopen coronavaccinatie vaak mis

Mensen met een ernstige angststoornis lopen hun coronavaccinatie vaak mis, meldt de stichting Angst Dwang en Fobie (ADF). Ze durven niet naar een GGD-priklocatie, hebben prikangst, zijn vanwege smetvrees bang om besmet te raken met corona, durven hun huis niet uit vanwege paniekaanvallen of zijn bang voor bijwerkingen. Volgens de patiëntenorganisatie gaat het om honderdduizenden mensen.

De stichting roept demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op om mee te denken over het probleem. „Onze telefonische hulplijnen staan roodgloeiend met verontruste telefoontjes van mensen met angst- en dwangklachten. Ze willen wel beschermd worden tegen het coronavirus, maar zijn bang om naar de GGD-priklocatie te gaan”, zegt een woordvoerster van de stichting.

Volgens de organisatie kampen ruim 1 miljoen Nederlanders met een angststoornis die hun dagelijks leven in ernstige mate negatief beïnvloedt. „Van deze groep durft naar schatting een op de drie niet naar een priklocatie”, aldus de zegsvrouw. Zij wijst erop dat mensen met angstklachten niet altijd even zelfverzekerd zijn en niet snel van zich laten horen. „De mensen die naar ons bellen vormen dus nog maar het topje van de ijsberg.”

08.55 - Mensen uit 1999 en 2000 aan de beurt voor coronavaccinatie

Mensen die geboren zijn in 1999 en 2000 kunnen vanaf donderdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Volgens het RIVM krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Wie zich wil laten inenten kan daarvoor een afspraak maken via de site coronavaccinatie-afspraak.nl. Telefonisch een afspraak maken is ook mogelijk. Ze kunnen vervolgens terecht bij rond de 140 vaccinatielocaties van de GGD.

Mensen uit 1999 ontvangen vanaf zaterdag de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 223.000 mensen geboren in 1999.

Als mensen een vaccinatie hebben gekregen worden zij volgens het RIVM zo snel mogelijk van de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat de vaccinatiegegevens nog niet door het instituut zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al een vaccinatie heeft, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien, aldus de gezondheidsorganisatie.

07.15 - Duits coronavaccin maar voor 47 procent effectief

Het coronavaccin van de Duitse biofarmaceut CureVac is in de laatste proef slechts 47 procent effectief gebleken tegen het coronavaccin, dat heeft het bedrijf woensdagavond laat laten weten. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de geëiste criteria en komt de levering van miljoenen coronavaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar. Het bedrijf verwachtte in het vierde kwartaal vaccins te gaan leveren.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet graag een effectiviteit van 70 procent voor een coronavaccin. De Europese Unie heeft een bestelling van 450 miljoen doses van het CureVac-vaccin uitstaan, mits dat wordt goedgekeurd. Daarvan zouden er zo’n 8,7 miljoen naar Nederland gaan.

Het vaccin met de naam CVnCoV is getest op ongeveer 40.000 proefpersonen in Europa en Latijns-Amerika. „In de ongekende context van ten minste 13 virusvarianten die circuleren binnen de onderzoekspopulatie, had CVnCoV een tussentijdse vaccineffectiviteit van 47 procent tegen de ziekte van Covid-19 voor alle varianten. Daarmee voldeed het niet aan de vooraf gespecificeerde succescriteria”, aldus CureVac in een verklaring.

Volgens het bedrijf vormen de nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus voor een uitdaging voor de effectiviteit van het vaccin. De oorspronkelijke variant van het coronavirus die voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan kwam nauwelijks voor onder de proefpersonen.

06.35 - ’1,8 miljoen vaccinaties ontbreken in RIVM-database’

De problemen met de vaccinregistratie in Nederland blijven aanhouden. Liefst 1 miljoen prikken die door de GGD zijn gezet, zijn door ICT-problemen bij die dienst nog niet verwerkt in de centrale database van het RIVM, meldt het AD. Ook bij huisartsen en zorginstellingen zijn de achterstanden nog groot. Toch hoeven mensen zich geen zorgen te maken om hun coronapaspoort, bezweren betrokken partijen.

Volgens een woordvoerder van de GGD is er door het grote aantal prikken dat wordt gezet in combinatie met een ICT-storing een ’file van gegevens’ ontstaan. Daardoor kunnen vaccinatiegegevens van mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, niet naar het RIVM worden gestuurd.

Zo’n 1 miljoen inentingen zijn daarom nog niet terug te vinden in MijnRIVM, het persoonlijke webportaal waarop iedereen zijn eigen vaccinaties kan terug zien. „We betreuren de vertraging en werken keihard aan een oplossing”, zegt de GGD-woordvoerder.