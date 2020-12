Cruise ’van niks naar nergens’ draait uit op fiasco

De cruisegangers hadden zich al maanden verheugd op eindelijk eens een paar dagen vakantie op zee. Halverwege hun trip werd hun ergste angst bewaarheid: ze maakten rechtsomkeert en moesten verplicht binnenblijven. Alle activiteiten aan boord werden stilgelegd.

De samples van de man zullen donderdag opnieuw gestest worden en dan zal moeten blijken of de cruise eventueel alsnog door kan gaan. Alle reizigers die aan boord zijn, zullen opnieuw worden getest. Bij een negatieve test mogen reizigers die dat willen het schip verlaten. Het bedrijf achter Quantum of the Seas is één van de twee ondernemingen in Singapore die toestemming hebben voor ’testçruises’.

Afvaart

Vlak voor de afvaart - afgelopen maandag - werd elke passagier getest. Iedereen bleek te zijn geslaagd, niemand testte positief. Eenmaal op zee meldde een passagier zich bij de ziekenboeg met diarree-klachten. Woensdagochtend om drie uur in de nacht werden de andere passagiers per digitale scheepstoeter geïnformeerd en kregen zij het bevel hun hutten niet te verlaten. Toen het schip eenmaal terug in de haven van Singapore was, werd de man gehuld in beschermende kledij van boord gehaald en met gillende sirenes afgevoerd.

Passagiers komen van boord na een teleurstellende einde van hun cruise. Ⓒ Reuters

Het schip onderging na de positieve test een ’deep clean’. Ook dat bleek achteraf dus niet nodig. De cruise van niks naar nergens was alleen toegankelijk voor Singaporezen en zou een rondtochtje van een paar dagen maken op zee zonder ergens aan te leggen. Desalniettemin was de belangstelling uitzonderlijk groot.

Passagiers moeten 48 tot 72 uur voor vertrek een coronatest doen. Ook draagt iedereen de gehele reis mondkapjes en een elektronisch apparaat voor het traceren van contacten.