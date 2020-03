Honderden patiënten uit Brabant moeten naar ziekenhuizen elders

Het gaat volgens hem om zowel patiënten die intensieve zorg nodig hebben als om patiënten die er minder ernstig aan toe zijn. Defensie is betrokken bij de overplaatsing van de patiënten. Zaterdag zijn al circa 60 patiënten naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht.

Die 60 patiënten zijn vooral door onderlinge contacten tussen ziekenhuizen geholpen aan een bed. Vanaf nu wordt de zogenoemde repatriëring geleid vanuit het ROAZ in samenwerking met Defensie. Nu is dat alleen nog regionaal in Noord-Brabant, komende week zal er een landelijk coördinatiepunt komen, vertelde Visser.

Door patiënten uit Noord-Brabant te repatriëren hoopt Visser de piek in aantallen patiënten ’af te vlakken’. „Het kan zijn dat er daardoor later elders in het land kleine piekjes ontstaan. Dan kan het ook omgekeerd, dat patiënten van daar naar Brabant komen.”

Visser, die zelf in het bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werkt, zei dat de corona-afdelingen in heel de provincie momenteel vol aan het raken zijn.