Niet naar voetbal of naar oma: wat nu?

Even uitrazen. Yannick, de zoon van Michiel Stoffers, voetbalt met zijn hockeyteam op het strand. Ⓒ Eigen foto

Wat doet Nederland nu we in het weekeinde niet naar voetbal, oma of een feestje kunnen gaan? Netflixen natuurlijk, een potje Monopoly spelen, de belastingaangifte invullen en achterstallige klusjes doen. Op onze oproep kwam echter ook een keur aan verrassende antwoorden.