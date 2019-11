Laffe zwartrijder slaat conductrice (63) neer op station Breda

Op camerabeelden is te zien hoe de man achter de vrouw de trein uitloopt, even wacht, en dan ongenadig hard uithaalt. „Iemand van achteren aanvallen is laag en laf. Een 63-jarige conductrice knock-out slaan, is onacceptabel”, vertelt een politiewoordvoerder in tv-programma Bureau Brabant.

De man heeft een lichtgetint uiterlijk, is klein van stuk (1.65 meter ongeveer) en viel op door een Vlaams accent.

Hij reisde die dag in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. De conductrice had hem gecontroleerd. Hij bleek geen geldig treinkaartje bij te hebben, waarop de man ’verbaal agressief’ werd.

Hij moest op station Breda een nieuw kaartje kopen, maar in plaats daarvan nam hij wraak op de NS-medewerkster. Een omstander probeerde hem nog te tackelen. Dat mislukte. De man vluchtte vervolgens het stadion uit. De politie hoopt op tips.

Bekijk hieronder de beelden:

Heeft u een nieuwstip? Gebruik de WhatsApp-tiplijn: +31613650952. Zet het nummer in uw telefoon of klik hier.