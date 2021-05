Drie wintersporters dood door lawine in Franse Alpen

Binnenland

Deel van pand aan winkelstraat Nieuwendijk Amsterdam ingestort

In de winkelstraat Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam is zaterdagochtend een deel van een pand ingestort tijdens werkzaamheden. Volgens een woordvoerder van de brandweer betreft het een deel van een achtergevel en een gedeelte van de verdiepingsvloer. Daarmee is het hele achterhuis ingestort.