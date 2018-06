Schietpartij Vlaardingen, vier aanhoudingen

Om 5 uur kwam een melding binnen over een schietpartij op straat. De politie trof daar vier mannen aan en een vuurwapen. Een van de mannen is waarschijnlijk de schutter. Er was geen spoor van een gewonde.

Rond 7 uur belde iemand uit Schiedam om een ambulance. In het huis zei een man zei dat hij slachtoffer was van de schietpartij in Vlaardingen. Hij was gewond aan zijn borst en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zoekt nog uit wat zich precies heeft afgespeeld.