SPAR-supers roepen amandelstollen terug

Een mogelijk beschimmelde stol levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, benadrukt de zegsvrouw. „Maar hij voldoet niet aan onze kwaliteitseisen.” Ze raadt consumenten die het product in huis hebben, aan om de stol niet op te eten. Klanten kunnen hem in de winkel omruilen voor een nieuwe of hun geld terugkrijgen.

De stollen die nog in de schappen lagen, zijn daar vrijdag al weggehaald. Een aantal stollen was niet in de supermarkt te koop, maar zat in kerstpakketten.