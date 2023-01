Koning: ’Pandemie liet diepe sporen na, maar toont aan dat we veel turbulentie aan kunnen’

„We hebben butsen en builen opgelopen en er zijn zeker lessen te trekken voor de toekomst. Maar we zijn er wél samen doorheen gekomen”, zei de koning onder meer. „Hoewel de risico’s beslist nog niet weg zijn, is de acute dreiging gelukkig voorbij. We hebben onze vrijheid terug om elkaar te ontmoeten waar we willen en wanneer we willen. Dit is te danken aan de onvermoeibare inzet van heel veel mensen, onder wie velen die hier aanwezig zijn.”

De koning zei ook dat hij het jammer vindt dat „het besef dat we samen een krachtproef hebben doorstaan” snel wegebt. „We doen onszelf tekort als we alles alleen maar door een donkere bril bekijken. Zonder collectief zelfvertrouwen zijn we nergens. Juist nú. Want we staan aan het begin van een jaar waarin ingrijpende keuzes onvermijdelijk zijn.”

Willem-Alexander doelt daarmee onder meer op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. „Deze winter en ook de winter hierna blijven de Oekraïners onze steun broodnodig hebben”, zei hij daarover. „Het komt er echt op aan: blijven we solidair, óók als het in eigen land pijn gaat doen? Óók als het jaren gaat duren? We zullen steeds sterker gaan voelen dat het helpen van degenen die offers brengen voor de vrijheid, ook offers vergt van ons.”

Slavernijverleden

De vorst kwam ook terug op de door de overheid gemaakte excuses voor het slavernijverleden. Volgens Willem-Alexander is er „een begin gemaakt”, maar ligt er ook „nog een lange weg voor ons.” „In het jaar waarin we de afschaffing van de slavernij gedenken, voelen mijn vrouw en ik ons hierbij nauw betrokken. En ook daarná blijven we ons samen met u inzetten voor verbinding, verzoening en vooruitgang. In het héle Koninkrijk.”

De koning kijkt verder „reikhalzend uit naar het bezoek” later deze maand aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor het eerst reist ook prinses Amalia met haar ouders mee en daar stond de koning kort bij stil. „We verheugen ons erop haar te introduceren en samen met haar te ervaren wat ieder eiland zo bijzonder maakt en wat ons - met alle verschillen die er zijn - blijft verbinden.”

De koning en koningin ontvangen dinsdag op het paleis honderden gasten uit politiek en openbaar bestuur en uit diverse sectoren van de Nederlandse samenleving. Ook op woensdag staat er een receptie gepland. Dan is het de beurt aan leden van het corps diplomatique en internationale organisaties.