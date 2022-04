Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is een uitzichtloze situatie’ Expats in Shanghai vanwege lockdown massaal op zoek naar de uitgang

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Shanghai - Door de aanhoudende lockdown in Shanghai willen expats versneld het land verlaten. Nederlander Elske van der Snee: ,,Mensen blijven alleen voor de liefde of als ze in China een vaste baan of bedrijf hebben.’’