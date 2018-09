Het is geen wedstrijd; de deelnemers mogen het parcours rennend, hinkelend, kruipend of huppelend afleggen. Zolang iedereen maar verkleed is als kerstman of kerstvrouw.

De gehele opbrengst gaat naar de lokale voedselbank en Hospice de Patio.

Deelname kost 12,50 euro, kind 10 euro. Daarvoor krijgt iedereen een kerstmannenpak, een eervolle medaille en een drankje.

Inschrijven: www.rotarysantarundordrecht.nl

Kerstmankostuum af te halen bij VVV/Intree, Spuiboulevard 99.Programma: Warming-up o.l.v. brassband (13.00 uur), startschot (14.00 uur) en prijsuitreiking (15.30 uur).