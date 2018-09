De nieuwe kerstliedjes van 2013

Johnny Lang – Seasons

Dat de Amerikaanse bluesgod Johnny Lang zich aan een kerstlied waaagt is opmerkelijk, gezien zijn voorliefde voor donkere, viezige gitaarblues. Seasons komt van zijn enkele maanden geleden uitgekomen nieuwe album Fight for my soul en is één van de meest sfeervolle en originele genresongs sinds When the Thames froze van Smith & Burrows. Vooral de opbouw kun je wel aan deze gitarist overlaten, zo blijkt. De warmte straalt er vanaf en dat wij deze track dan ook nog eens gratis mogen weggeven van Lang is al helemaal in lijn met de voornaamste kerstgedachtes.

Kelly Clarkson – Underneath the tree

Afkomstig van haar nieuwe kerstalbum Wrapped in red, waarop Underneath the tree de enige originele song is, naast tal van covers van klassiekers. De Amerikaanse popzangeres maakt er een feest van á la Mariah Carey in haar onsterfelijke All I want for Christmas is you, met zo’n lekker klingelende piano. Clarkson wil niet alleen zijn op Eerste Kerstdag, daar komt het inhoudelijk op neer. Maar het gaat natuurlijk om de manier waarop en dan moeten we toegeven dat dit Underneath the tree al na twee keer luisteren klinkt alsof het al jaren meegaat. Commercieel gezien is dit dan ook de belangrijktste nieuwe bijdrage aan het genre.

Nick & Simon – Best time of the year

Ook Santa’s party van vorig jaar haalt de Sky Radio Christmas Top 50, dus Best time of the year is zelfs al de tweede kerstsong van Nick & Simon die opgaat voor kersthit – de laatste Nederlander die dat lukte was Marco Borsato met zijn Kerstmis in 2010. Het meest opvallende is natuurlijk dat de Volendammers in het Engels zingen, wat toch wennen is. En noem dat zingen gerust croonen, zoals ze daar met z’n tweeën in hun goede pak voor die ene microfoon staan te swingen. De bigband zorgt voor de rest in dit vrolijke, jazzy kerstnummer dat uiteraard ook op hun onlangs uitgebracht album Christmas with Nick & Simon staat.

Will and the People – Walking in the air

Ze zijn bezig aan een heuse kersttour, deze in ons land zo geliefde Britten. En laat een feestje gerust aan dit springerige stel over weten we al. Walking in the air is origineel van Howard Blake en doet de leden naar eigen zeggen aan vroeger denken, aan gezelligheid thuis, onder de boom. Dat de lichte reggae waarmee ze zich doorgaans bedienen zich wat lastig voor kerstliederen leent horen we. Enkel de toevoeging van wat klokjes hier en daar brengt ons nou niet direct in de sfeer. Maar in de categorie ’anders’ is dit niet gek. Al durven wij zelfs zonder te gaan kijken de bewering wel aan dat één van hun kerstfeestjes bezoeken dezer dagen leuker is dan hiernaar luisteren.

Leona Lewis – One more sleep

Een leuk weetje: de vrienden en vriendinnen in de video van One more sleep zijn de échte vrienden en vriendinnen van Leona, inclusief haar lief Dennis Yauch. Het nummer is één van de drie originele op haar nieuwe kerstalbum Christmas with love. Het beste is de eenvoud van het nummer, dat qua stijl en vorm de platgewalste kerstpaden aanhoudt. Maar dat veilige is meteen ook de grote makke, want na enkele beluisteringen blijkt dit wel heel fantasieloos. Niet Lewis’ beste werk daarom dit, maar ze kan wel zingen en dus geven we haar nog niet op wat dit soort seizoensmuziek betreft. Volgend jaar weer een poging?

Ariana Grande – Snow in California

Zangeres/actrice Ariana Grande is aan een gestage opmars bezig lijkt het en mengt zich met haar ep Christmas kisses nu ook in kerstmuziek. Snow in California is daarop één van de twee eigen nummers en is duidelijk anders van toon dan bijvoorbeeld de meeste anderen in dit lijstje. Zwoel vraagt ze of het misschien kan sneeuwen deze Kerst in California. Met veel valse luchte gezongen 90s R&B blijkt zeer geschikt voor deze dagen. Een hit zal dit niet worden, maar een aanwinst is het wel.

The Killers – Christmas in LA

Deze Amerikaanse rockers werpen nu al jaren een kerstsong per jaar uit en Christmas in LA is die van 2013. Een goed verhaal is het, als we het even samenvatten, waar ook folkband Dawes een bijdrage aan heeft geleverd bovendien. De kleine countrycoupletten die overgaan in grote popgebaren in de refreinen blijven echter typisch Killers en dat grootste geeft dit nummer de ballen die het nodig heeft. Leuk is natuurlijk de rol van acteur Owen Wilson in de clip. Maar de kwaliteit van de song zelf blijft het meeste hangen.