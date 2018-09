Nationale maritieme trots aan de andere kant van de wereld

De leden van de bovenste boot komen uit Indonesië, de middelste uit Burma en de onderste uit Thailand. De racebaan was vijfhonderd meter lang. De foto is gemaakt door fotograaf Ye Aung Thu van AFP.

Persoonlijk moment

De Telegraaf Vaarkrant plaatst iedere dag een foto op haar site die te maken heeft met watersport en boten. Het kan een mooie foto zijn, een ontroerende moment op het water, een bootfoto met een link met het wereldnieuws, een persoonlijk moment op het voordek.

Doodgewoon

Alles is goed, zolang er maar een link is met watersport of vaartuigen. Het kan een foto zijn van een internationaal bekende fotograaf, maar ook een gemaakt door doodgewone mensen.

Stuur uw eigen foto op!

Heeft u ook zo´n foto? Stuur deze dan op naar de vaarkrant.nl, inclusief een korte begeleidende tekst. Het hoeft niet een recente foto te zijn, als ie maar een zelfgemaakt is, bijzonder is voor u en minstens 150 Kb groot is.

Redactie

Misschien wordt hij geplaatst op het bestbekeken watersportaal van Nederland. Zet er wel even een telefoonnummer bij - alleen bestemd voor de redactie natuurlijk - want vaak blijkt dat we nog vragen hebben naar aanleiding van uw inzending.