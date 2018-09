Scanauto DebtScan mag door

Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad. Sinds het begin van dit jaar rijden er regelmatig scanauto’s van DebtScan door de stad. Die maken foto’s van zoveel mogelijk nummerborden. Als er een kenteken wordt aangetroffen van iemand die wordt gezocht door een schuldeiser, stuurt DebtScan de locatiegegevens van de auto in kwestie naar een incassobureau. Die kan dan beslagleggen op het voertuig.

DebtScan zegt dat het alle foto’s van nummerborden die niet worden gezocht automatisch verwijdert. Maar volgens privacydeskundigen maakt dat niets uit en schendt het bedrijf de privacy van Amterdammers. Hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne, verbonden aan de Universiteit Leiden, verbaast zich over de manier waarop Debtscan gegevens verzamelt. „Het bedrijf heeft kennelijk geen enkel besef dat dit op problemen zou kunnen stuiten”, aldus Zwenne. „Het belang vanDebtscan is gerechtvaardigd, mensen moeten hun rekening betalen. Maar het belang lijkt mij niet zwaar genoeg om zo’n verregaande inbreuk op de privacy te rechtvaardigen.”

Volgens Van der Laan houdt het CBP toezicht op de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom heeft hij een brief gestuurd naar de privacywaakhond met het verzoek zich over de kwestie te buigen. Tot dat oordeel zegt de burgemeester dan de praktijken van Debtscan rechtmatig zijn en dat hij de methodes niet afkeurt. En daar wint RED-raadslid Roderic Evans-Knaup zich over op.

„Dit vind ik zorgelijk. Zeker omdat DebtScan eerder heeft aangegeven hun dienstverlening te willen uitbreiden met het fotograferen van personen. Dat vinden wij een veel te grote aantasting van de privacy van Amsterdammers”, aldus de lijsttrekker van RED. „We zullen dan ook kijken of dit niet op een of andere manier is bestrijden. Hopelijk wil de burgemeester hierover meedenken, want ik kan me niet voorstellen dat hij dit een wenselijke ontwikkeling vindt.”