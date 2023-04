De Floriade stopt definitief: ’Past niet meer bij deze tijd’

De bezoekersaantallen in Almere vielen tegen, concludeert ook de tuinbouwraad. Daarom stopt de sector met het organiseren van de tentoonstelling. „De communicatiemethoden zijn zodanig veranderd dat een groot evenement als de Floriade niet meer de grote bezoekersaantallen trekt en financieel haalbaar is”, schrijft de NTR. Zo komt er een einde aan de tuinbouwtentoonstelling die de afgelopen zestig jaar één keer in de tien jaar werd gehouden.

De Floriade leed afgelopen jaar miljoenenverlies. De gehoopte miljoenen bezoekers bleven weg, waardoor het niet lukte om genoeg geld binnen te halen. In Almere stapte het college al op.

De Floriade wordt georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad. Met de Floriade wil de Tuinbouwraad het imago van de sector verbeteren.

Sinds medio vorige eeuw wordt de show eens per tien jaar gehouden. De steden die de Floriade organiseerden hielden er veelal een woonwijk of groot park aan over. In 1960 was Rotterdam de plek van de Floriade; Het Park in de havenstad is het overblijfsel. In 1972 en 1982 was Amsterdam de stad van de Floriade. Locaties van de volgende edities waren Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002), Venlo (2012) en Almere (2022).

Niet alleen in Almere werd verlies geleden: ook de edities in Venlo en Haarlemmermeer waren financieel niet erg succesvol. De rekening kwam telkens terecht bij de gemeenten. Daarom stonden nieuwe gemeenten niet in de rij om in 2032 een Floriade te houden.

