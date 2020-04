Boetes voor gokkers in illegaal gokpand in Hoorn

Bij een bedrijfspand in Hoorn werd dit weekend illegaal gegokt tijdens de coronacrisis. Ⓒ ANP XTRA

HOORN - De politie in Hoorn (Noord-Holland) heeft zaterdag een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Protonweg waar illegaal werd gegokt. In een kleine ruimte troffen agenten tien tot vijftien personen aan en onder meer een pokertafel. Dat maakte de politie maandag bekend.