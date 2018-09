Afspraak EU-lidstaten niet bindend

Duitsland en de president van de Europese ministerraad Van Rompuy stelden voor dat landen die een economisch hulpprogramma van de EU opgelegd hebben gekregen, dergelijke overeenkomsten zouden ondertekenen om er zeker van te zijn dat zij werk maken van de hervormingen.

Soevereiniteit

Premier Rutte zei gisteravond tijdens de Europese top van regeringsleiders in de Belgische hoofdstad dat Nederland op dit belangrijke economische terrein geen soevereiniteitsoverdracht naar Brussel wil.

„Nederland wil uiteraard dat landen hervormen maar contracten voor de lidstaten zijn geen goed instrument, " aldus de minister-president. Met steun van de andere lidstaten heeft hij er toe voor gezorgd dat het woord ”bindend” is geschrapt. In oktober gaan de EU-landen verder praten over de overeenkomsten.

Rutte vindt echter Angela Merkel op zijn pad. De Duitse bondskanselier liet op haar persconferentie weten dat de oosterburen door willen gaan om uiteindelijk te komen tot 'dwingende' afspraken met lidstaten over hervormingen.

Hervormen

Om landen onder druk te zetten om te hervormen, zoals de arbeidsmarkt en de pensioenen, heeft Rutte een andere methode voorgesteld. Hij herhaalde ten overstaan van zijn collega’s het pleidooi dat minister Dijsselbloem (Financiën) eerder dit jaar in Madrid heeft gehouden, namelijk om landen die een jaar uitstel willen om hun begrotingstekort onder de drie procent van het bnp te brengen dat extra jaar alleen te geven als zij beloven hervormingen door te voeren.

Voorafgaand aan de top zei Rutte dat het Duitsland erom gaat landen als Frankrijk en Italië aan het hervormen te krijgen. „Daar zit natuurlijk de frustratie. Dat daar te weinig gebeurt. En dat brengt ook risico’s met zich mee,” aldus Rutte.