Politie schiet verwarde man neer

De politie was afgegaan op een melding over een verwarde man in een woning aan de Hoogeveenseweg. Agenten en een arrestatieteam legden contact met de man. Nadat hij naar buiten was gekomen gooide de man een brandbare vloeistof over een politieauto. Daarop werd hij beschoten met een bean bag.

Ooggetuigen zagen de man vallen, maar hij leek alleen lichtgewond, weet RTV Drenthe. Omdat de man volgens de politie een bedreiging vormde voor zijn omgeving, werd de straat afgezet.

Arrestatieteams gebruiken het zakje om in levensbedreigende situaties verdachten zonder al te veel schade uit te schakelen.