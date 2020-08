Waarom reed witte Kia op jongeren Deventer in? ’Ze zijn hier niemand tot last’

Wat plastic stukken van vermoedelijk een scooter liggen op het weggetje waar de jongeren werden aangereden. Ⓒ De Telegraaf

Deventer - Wat is er zaterdagavond gebeurd in Deventer? Een groep jongeren werd op een industrieterrein geraakt door een auto die op ze inreed. Op het terrein waar het gebeurde hadden zowel de jongeren als de auto eigenlijk niets te zoeken. Was het opzet?