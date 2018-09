Ze waren aan het werk in een wooncomplex met vier bouwlagen. De bewoners van zes woningen moesten hun huis even uit, om de ruimte te kunnen ventileren. De koolmonoxide is vermoedelijk gelekt in een cv-ruimte waar de mannen aan de slag waren.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik