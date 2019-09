Woordvoerder Baudet stopt ermee

Ruijs was de opvolger van Jeroen de Vries, die Eerste Kamerlid werd voor Forum voor Democratie, maar die obverstapte naar de fractie van voormalig Forum-bestuurder en -penningmeester Henk Otten. Ook senator Dorien Rookmaker en enkele Statenleden stapten over. Sinds de openlijke ruzie met Otten is Forum gekelderd in de peilingen. Van de 20 tot 26 gepeilde zetels voor Forum bleven er in recente peilingen nog 11 tot 15 over.

