Woordvoerder Baudet stopt ermee: ’Hier zit geen verhaal achter’

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Ⓒ ANP

Den Haag - Thierry Baudet verliest alweer een steunpilaar. Zijn woordvoerder Christo Ruijs, in juli aangesteld, stopt er alweer mee. Van ruzie is geen sprake, bezweert Ruijs. Het was meer dat hij van het werk ’niet gelukkig’ werd. „Of het aan de partij ligt of aan de politiek weet ik niet. Er zit geen verhaal achter. Ik vond het gewoon niet leuk. En ik ben dan niet iemand die door hobbelt.”