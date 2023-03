Jaarlijkse haarvrieswedstrijd levert bijzondere kapsels op bij temperaturen van -20C

Ook dit jaar hebben zich weer vele deelnemers aangemeld om met hun meest bizarre stijlen te pronken. De jaarlijkse wedstrijd wordt gehouden in de Eclipse Nordic Hot Springs in Yukon. De deelnemers springen in het water, dat voorheen bekend stond als Takhini Hot Springs. De temperatuur van het water is bijzonder aangenaam, namelijk 42 graden. Wanneer de deelnemers onder water zijn geweest, kunnen ze hun natte haar in het gewenste model boetseren. Binnen mum van tijd zal het haar bevriezen vanwege de kou in de lucht.

Ⓒ Eclipse Nordic Hot Springs

Er wordt in zes verschillende categorieën gestreden: Beste Vrouw, Beste Man, Beste Groep, Beste Gezichtshaar, Meest Creatieve en de People’s Choice Award. De winnaar van elke categorie ontvangt een geldprijs van 2000 dollar. Een woordvoerder van de warmwaterbronnen zegt: „Belangrijk is wel dat de weersomstandigheden precies goed zijn. Je moet een buitentemperatuur van -20 °C hebben anders lukt het niet. Dus sommige dagen zijn misschien niet koud genoeg om de wedstrijd te doen. Dankzij de temperatuur van de warmwaterbronnen van 40 °C zijn de deelnemers veilig en warm.”

Ⓒ Eclipse Nordic Hot Springs

Op de website van de organisatie kunnen deelnemers enkele handige tips vinden hoe je het haar het mooist kunt bevriezen. Er staat: ’Doop je hoofd in de warmwaterbronnen en maak je haar helemaal nat. Voor het beste resultaat moet de buitentemperatuur lager zijn dan -20 °C. Maak je geen zorgen - je bevroren haar zal het niet beschadigen. ’Laat de koude lucht je haar langzaam bevriezen. Houd je oren warm door ze af en toe in het hete water te dompelen. Wees geduldig - al het natte haar zal uiteindelijk bevriezen, inclusief wenkbrauwen en zelfs wimpers. Zodra je haar spierwit is geworden met veel rijp en ijsvorming, bel dan aan bij de ingang van het zwembad en laat ons personeel naar buiten komen om een foto van je kapsel te maken.’

De winnaars worden dit jaar op 5 april bekend gemaakt.