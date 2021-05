Maastricht UMC+: ’Onderste steen moet boven komen’

Ⓒ ANP/HH

Maastricht - Zondag is er een persconferentie gegeven door dr. Helen Mertens (voorzitter Raad van Bestuur) en prof. dr. Karin Faber (directeur Patiëntenzorg) in het Maastricht UMC+. Hier werd toelichting gegeven op het overlijden van twee patiënten van het ziekenhuis, nadat in de nacht van donderdag op vrijdag een stroomstoring had plaatsgevonden. Dr. Mertens zegt in de persconferentie dat de onderste steen boven moet komen in deze kwestie.