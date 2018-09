Ziek kind voelt zich anders dan 'grote mensen'

Marieke van Dijk, gezondheidspsycholoog Emma Kinderziekenhuis AMC, onderscheidt in Zorgzine van de NPCF drie belangrijke verschillen tussen kinderen en volwassenen.

Gedachte

De hersenen van kinderen zijn nog zeker tot hun 20 jaar in ontwikkeling. Daardoor kunnen jonge kinderen minder goed vooruitkijken en hebben ze nog weinig begrip van ziek-zijn. Ze kunnen niet overzien dat een nare behandeling nu, hen in de toekomst helpt. Tijdsbesef groeit met de jaren. Kinderen tot 4 jaar hebben nog nauwelijks besef van tijd. Vanaf 6 jaar leren ze wat 'over een week of een maand' is. Peuters en kleuters denken ook concreet. Ze kunnen in hun gedachten nog geen beelden vormen over de behandeling. Daarom zijn plaatjes of kinderfilmpjes onmisbaar bij de voorbereiding.

Emoties

Kinderen kunnen emoties nog onvoldoende reguleren en hebben volwassenen nodig om hen te troosten en grip te krijgen op hun emoties. Door stress kunnen ze terugvallen in hun ontwikkeling en bijvoorbeeld weer in bed gaan plassen of driftbuien krijgen. Als de spanning afneemt, gaat dit meestal vanzelf weer over.Ook de andere beleving van de werkelijkheid kan tot emoties leiden. Bij kleuters lopen fantasie en werkelijkheid nog door elkaar heen. Dat kan angst oproepen. Schoolgaande kinderen denken soms dat het hun schuld is dat ze ziek zijn of dat de ziekte besmettelijk is.

Pijn

Een kind kan zich nog niet goed uiten en vertellen dat hij pijn heeft en waar het precies pijn doet. Hij kan zelfs de pijn ontkennen, als u hem ernaar vraagt. Ook kunnen kinderen minder ziek lijken dan ze zijn, omdat ze door willen gaan met hun ontwikkeling. Ze willen gewoon spelen en naar school.

Door goed naar de lichaamstaal te kijken, kunt u herkennen of uw kind pijn heeft. Uw kind kan zich geprikkeld of rusteloos gedragen, af en toe verkrampen, zich terugtrekken of onverklaarbaar huilen of schreeuwen.

