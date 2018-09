Burgemeester beboet voor valse declaraties

Dat heeft het Openbaar Ministerie in Arnhem donderdag besloten. Het OM heeft er rekening mee gehouden dat De Vries zijn functie als burgemeester in 2012 neerlegde nadat het schandaal aan het licht was gekomen. Ook heeft hij het geld dat hij ten onrechte ontving ondertussen terugbetaald aan de gemeente.

Hoe hoog de boete is die De Vries moet betalen, is niet bekend.

De rijksrecherche deed onderzoek naar het handelen van de oud-burgemeester. Vastgesteld is dat De Vries 16 keer rommelde met reiskosten. Hij vroeg geld terug voor reizen die hij nooit had gemaakt en hij declareerde autokosten in plaats van goedkopere treinkaartjes. Toen er verdenking rond zijn declaratiegedrag rees, probeerde De Vries dat te verhullen door onjuiste onkostennota's terug te nemen en de data op andere bonnetjes te veranderen.

Het OM stelt dat het gedrag van de oud-burgemeester vooral strafbaar is omdat juist hij een boegbeeld van de gemeente zou moeten zijn. Zijn integriteit zou buiten kijf moeten staan.

De Vries heeft tegenwoordig een adviesbureau. Hij heeft ook nog 2 jaar recht op wachtgeld.