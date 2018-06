Siert Bruins: het beest van Appingedam

Deze rechtbank behandelde vanaf begin september het proces tegen hem. De hoogbejaarde oorlogsmisdadiger moest zich na 70 jaar alsnog verantwoorden voor het doodschieten van verzetsman Aldert Klaas Dijkema in de nacht van 21 op 22 september 1944. Hij deed dat toen in de buurt van Appingedam.

Bruins maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de gevreesde Duitse Sicherheitsdienst. Met zijn handlangers oefende hij een flinke terreur uit in Delfzijl en omgeving.

De Groninger was verantwoordelijk voor de dood van verschillende mensen. In Nederland werd hij daarom in 1949 bij verstek tot de doodstraf veroordeeld. Hij kreeg de toen zwaarste straf voor enkele fatale schietpartijen, waaronder die op Dijkema. Uiteindelijk zetten de Nederlandse autoriteiten zijn doodstraf om in levenslang.

De Nederlandse oorlogsmisdadiger slaagde er in de laatste dagen van de oorlog in naar Duitsland te vluchten. Omdat Bruins tijdens de oorlog de Duitse nationaliteit had gekregen, kon hij niet meer aan Nederland worden uitgeleverd.

Toch werd 'het beest van Appingedam' uiteindelijk ook in Duitsland veroordeeld, zij het tot een veel lagere straf. Op 22 februari 1980 legde de rechtbank in Hagen Bruins 7 jaar cel op. Hij kreeg die straf voor de moord op twee joodse broers in Groningen. Bruins bracht in Duitsland uiteindelijk 5 jaar achter de tralies door.

Vorig jaar onderzocht het Duitse Openbaar Ministerie in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten opnieuw de gangen van de oorlogsmisdadiger. Dat gebeurde nadat AVRO-programmamaker Gideon Levy andere misdaden van de Nederlander onder de aandacht van justitie in Duitsland had gebracht. In november vorig jaar besloot de aanklager in Duitsland hem alsnog te vervolgen voor de moord op Aldert Klaas Dijkema.