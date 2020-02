Partij GO van ex-FVD’er Otten krijgt zetel in Europees Parlement

De Kiesraad, de verantwoordelijke organisatie, maakte donderdag bekend wie de drie extra zetels gaat innemen die Nederland krijgt door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Een zetel gaat naar GO, een naar de VVD en een naar de PVV. De partij van Geert Wilders keert daarmee terug in het Europees Parlement.

De afgevaardigde voor GO is Dorien Rookmaker, die tijdens de Europese verkiezingen vorig jaar nog voor FVD op de kieslijst stond. Ze vertrok echter samen met Otten uit de partij van Thierry Baudet, waarop ze GO begonnen. Rookmaker zit nu in de Eerste Kamer.

Alleen als Baudet zelf naar Europa had willen gaan, had GO de zetel in het EU-parlement kunnen vergeten. Maar de FVD-leider liet herhaaldelijk weten in de Tweede Kamer te blijven.

Volgens Otten „doneert” Baudet daarmee zijn zetel aan GO. Hij zegt ontzettend blij dat zijn „dat we nu ook in Europa voor onze kiezers kunnen opkomen.” De partij zal „assertiever” strijden tegen een hogere Nederlandse bijdrage aan de EU.

De PVV krijgt met Marcel de Graaff weer een vertegenwoordiging in het Europees parlement. De partij verloor bij de verkiezingen vorig jaar al haar vier zetels.

De VVD krijgt er met Bart Groothuis haar vijfde Europarlementariër bij.

Het vertrek van Rookmaker uit de Eerste Kamer betekent waarschijnlijk dat GO daar een zetel kwijtraakt. Die zou dan weer teruggaan naar Forum. Rookmaker kwam voor die partij in de senaat.