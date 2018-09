Topman Ferrari hint naar terugkeer topklasse Le Mans

Veertig jaar

Sinds 1973 heeft Ferrari al geen fabrieksteam meer in de topklasse. Het merk overweegt dus een terugkeer na ruim veertig jaar afwezigheid. In 1965 won het merk voor de laatste keer. Na de winst van de Ferrari 458 GTE in de GTE Pro klasse denkt Di Montezemolo nu hardop na over een nieuwe LMP1 auto. "We hebben gewonnen met de 458 GTE. Ik vind het idee van Ferrari in de hoogste klasse best leuk."

Formule 1

Ferrari zou techniek kunnen lenen van de Formule 1-auto. Komend seizoen veranderen daar de regels namelijk. Zo krijgen de auto's een 1,6 liter V6 met turbo. Om de kosten van de ontwikkeling daarvan de spreiden zou deelnemen aan Le Mans dus een oplossing kunnen zijn.

Porsche

Volgend jaar keert Porsche terug naar Le Mans, waar het merk een behoorlijke historie heeft. Porsche heeft er namelijk 16 overwinningen behaald. Meer dan Audi, met twaalf overwinningen. Ferrari staat met 9 overwinningen op de derde plek. Jaguar staat vierde met zeven overwinningen en hekkensluiter van de Top 5 is Bentley met zes overwinningen